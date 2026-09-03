УПЛ-2026/27, анонс 5-го тура: как Полесье и Буковина проявят себя после сенсаций?

Чемпионат Украины по футболу переходит в свою осеннюю часть. Уже 4 сентября состоятся первые матчи.

В предыдущем туре произошло сразу несколько громких сенсаций, но сможет ли этот тур порадовать неожиданными результатами?

Черноморец — Левый Берег

4 сентября | 13:00 | стадион Черноморец, Одесса

После двух поражений в первых матчах одесский Черноморец в домашнем поединке прошлого тура довольно неожиданно обыграл криворожский Кривбасс. Благодаря этому команда отдалилась от дна турнирной таблицы и по дополнительным показателям сейчас занимает 13-ю строчку.

На одно место выше находится как раз их очередной соперник — Левый Берег. Во всех трех матчах команда сыграла вничью и надеется впервые в этом сезоне победить именно в Одессе.

Черноморец - Левый берег

В линии BETKING на тотал больше 2,5 гола предлагают коэффициент 2,30, тогда как на тотал меньше 2,5 — 1,61.

Полесье — Кудровка

4 сентября | 18:00 | Центральный городской стадион Полесье, Житомир

В прошлом туре Полесье стало автором сенсации. Житомиряне довольно уверенно одолели донецкий Шахтер и даже не позволили горнякам забить в свои ворота.

Теперь команда Руслана Ротаня дома примет Кудровку, и шансов у гостей, кажется, катастрофически мало.

В нынешнем сезоне Кудровка набрала лишь два очка в первых четырех матчах: дважды сыграла вничью и дважды проиграла, причем оба поражения были разгромными. Одно из них произошло в предыдущем туре в матче против Эпицентра.

Полесье - Кудровка

Эксперты BETKING считают, что обе команды имеют шансы отличиться: коэффициент на "да" составляет 2,25, а на "нет" — 1,61.

Харьков — Оболонь

5 сентября | 15:30 | Арена Левый Берег, Киевская область

Футбольный клуб Харьков после поражений от Полесья и Шахтера в прошлом туре смог реабилитироваться и разгромно победил Зарю со счетом 3:0.

Теперь же харьковчане встретятся с Оболонью, которая остается единственной командой, до сих пор не отметившейся хотя бы одним голом в чемпионате.

При этом Оболонь уже имеет три очка в своем активе, трижды подряд сыграв вничью 0:0.

Харьков - Оболонь

На сайте BETKING тотал больше 2,5 гола оценивается коэффициентом 2,25, а тотал меньше 2,5 — 1,62.

Кривбасс — Колос

5 сентября | 13:00 | стадион Горняк, Кривой Рог

На прошлой неделе ковалевский Колос наконец набрал свое первое очко в рамках чемпионата Украины сезона-2026/27, сыграв вничью с Оболонью.

Теперь команда Руслана Костышина встретится в Кривом Роге с Кривбассом, который в предыдущем матче минимально уступил Черноморцу, причем довольно неожиданно.

Букмекеры BETKING фаворитом этого матча считают Колос. На победу Кривбасса предлагают коэффициент 3,20, ничья оценивается в 3,33, а успех ковалевского клуба — в 2,28.

Карпаты — Шахтер

5 сентября | 18:00 | стадион Украина, Львов

Противостояние между Карпатами и Шахтером можно считать центральным матчем тура, ведь Карпаты сейчас возглавляют турнирную таблицу.

Подробный анонс этого матча ждите на нашем сайте позже.

Карпаты - Шахтер

По оценкам BETKING, в этом противостоянии стоит ожидать результативного футбола: тотал больше 2,5 гола имеет коэффициент 1,71, а тотал меньше 2,5 — 2,10.

Динамо — ЛНЗ

6 сентября | 18:00 | стадион Динамо им. В. Лобановского, Киев

После неожиданного сенсационного поражения Динамо от Буковины команда Игоря Костюка встретится с ЛНЗ, который также не лучшим образом начал сезон.

Подробный анонс поединка читайте на нашем сайте позже.

Динамо - ЛНЗ

Эксперты BETKING отдают предпочтение киевскому Динамо: победа хозяев оценивается в 1,86. На ничью дают 3,40, а на успех ЛНЗ — 4,33.

Верес — Заря

6 сентября | 15:30 | стадион Авангард, Ровно

Заря начала новый сезон с очень нестабильных результатов. Команда чередует победы с поражениями, и если ее синусоида результатов продолжится, то луганчане должны проиграть сейчас на выезде.

В то же время Верес после двух классных матчей, в которых не смог набрать очки на старте сезона, начал зарабатывать баллы. Ровенчане сыграли вничью с Эпицентром и минимально уступили одному из соперников.

Легким соперником для Зари ровенчане точно не будут.

Верес - Заря

В линии BETKING шансы команд оценивают практически поровну: победа Вереса — 3,20, ничья — 3,20, успех Зари — 2,30.

Эпицентр — Буковина

6 сентября | 18:00 | стадион им. Г. Тонкочеева, Каменец-Подольский

Имея в своем активе две победы уже в четырех матчах, Эпицентр сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Их соперником в новом матче станет Буковина, которая будет на крыльях радости после того, как разгромила Динамо в предыдущем поединке. Причем в том матче черновицкая команда забила свои первые голы в УПЛ.

Поединок обещает быть достаточно интересным, а результат может оказаться очень неожиданным.

Букмекеры BETKING ожидают, что обе команды могут забить: коэффициент на "да" составляет 1,86, тогда как на "нет" — 1,95.

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