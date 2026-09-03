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Моя скорость станет настоящей угрозой: новичок Динамо сделал заявление после трансфера

Ивуарийский вингер Кеассе Ба дал первое интервью после подписания контракта с киевским грандом.
Вчера, 20:29       Автор: Сергей Носенко
Кеассе Ба / ФК Динамо Киев
Кеассе Ба / ФК Динамо Киев

Новоиспеченный игрок киевского Динамо Кеассе Ба впервые пообщался с клубной пресс-службой после своего официального перехода.

Африканский легионер признался, что испытывает огромное количество позитивных эмоций от присоединения к столичному коллективу и благодарен всем, кто помог осуществить этот трансфер. При этом Кеассе отметил, что принять окончательное решение о переезде было довольно непросто.

"Динамо — титулованный клуб с выдающейся историей, поэтому сделал свой выбор в его пользу", — объяснил свой переход футболист.

Характеризуя свои игровые способности, Ба подчеркнул, что уже успел накопить солидный опыт выступлений на взрослом уровне. Своим козырем вингер считает феноменальную работу на флангах.

"Моя скорость может стать настоящей угрозой для соперников", — предупредил оппонентов бело-синих новичок команды.

В завершение игрок обратился к болельщикам киевлян, призвав их активно поддерживать команду на трибунах, и пообещал, что коллектив приложит максимум усилий ради достижения новых побед.

Пока киевляне усиливают состав иностранными легионерами, внутренний чемпионат набирает обороты. Напомним, представители Полесья и Эпицентра стали лучшими тренером и игроком четвертого тура УПЛ.

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