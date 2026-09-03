Шкатула выиграла золото ЧМ-2026 по лыжероллерам
Украинская лыжница София Шкатула стала чемпионкой мира в классической юниорской гонке на лыжероллерах.
В латвийской Мадоне стартовал ЧМ-2026 по лыжероллерам, где наша команда представлена 13 спортсменами.
В классической юниорской гонке с раздельным стартом на 10 км участвовали три украинки - София Шкатула, Анастасия Коник и Эвгения Мурач.
После первых километров Шкатула сумела присоединится к группе лидеров, а после шести километров уже занимала вторую строчку.
За полтора километра до финиша украинка стала первой, и в итоге сумела удержать преимущество в две секунды, став чемпионкой мира. Коник и Мурач финишировали вне топ-10.
ЧМ-2026. Классическая гонка на 10 км, юниорки
- София Шкатула (Украина) — 27:57,1 мин
- Матильда Гранн (Швеция) +2,1
- Герда Кивил (Эстония) +22,2
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12. Евгения Мурач (Украина) +1:18,9
15. Анастасия Коник (Украина) +2:06,7
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