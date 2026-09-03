Шкатула выиграла золото ЧМ-2026 по лыжероллерам

Украинка опередила соперницу на две секунды.

Украинская лыжница София Шкатула стала чемпионкой мира в классической юниорской гонке на лыжероллерах.

В латвийской Мадоне стартовал ЧМ-2026 по лыжероллерам, где наша команда представлена 13 спортсменами.

В классической юниорской гонке с раздельным стартом на 10 км участвовали три украинки - София Шкатула, Анастасия Коник и Эвгения Мурач.

После первых километров Шкатула сумела присоединится к группе лидеров, а после шести километров уже занимала вторую строчку.

За полтора километра до финиша украинка стала первой, и в итоге сумела удержать преимущество в две секунды, став чемпионкой мира. Коник и Мурач финишировали вне топ-10.

ЧМ-2026. Классическая гонка на 10 км, юниорки

София Шкатула (Украина) — 27:57,1 мин Матильда Гранн (Швеция) +2,1 Герда Кивил (Эстония) +22,2

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12. Евгения Мурач (Украина) +1:18,9

15. Анастасия Коник (Украина) +2:06,7

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