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Шкатула выиграла золото ЧМ-2026 по лыжероллерам

Украинка опередила соперницу на две секунды.
Сегодня, 15:20       Автор: Андрей Безуглый
София Шкатула / Getty Images
София Шкатула / Getty Images

Украинская лыжница София Шкатула стала чемпионкой мира в классической юниорской гонке на лыжероллерах.

В латвийской Мадоне стартовал ЧМ-2026 по лыжероллерам, где наша команда представлена 13 спортсменами.

В классической юниорской гонке с раздельным стартом на 10 км участвовали три украинки - София Шкатула, Анастасия Коник и Эвгения Мурач.

После первых километров Шкатула сумела присоединится к группе лидеров, а после шести километров уже занимала вторую строчку.

За полтора километра до финиша украинка стала первой, и в итоге сумела удержать преимущество в две секунды, став чемпионкой мира. Коник и Мурач финишировали вне топ-10.

ЧМ-2026. Классическая гонка на 10 км, юниорки

  1. София Шкатула (Украина) — 27:57,1 мин
  2. Матильда Гранн (Швеция) +2,1
  3. Герда Кивил (Эстония) +22,2

...

12. Евгения Мурач (Украина) +1:18,9
15. Анастасия Коник (Украина) +2:06,7

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