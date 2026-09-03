Цунода снова стал претендентом на место в пелотоне

Резервный пилот Ред Булл Юки Цунода может вернуться на стартовую решетку, пишет Лоренс Баретто.

Напомним, что сейчас японец заменяет Лиама Лоусона в Рейсинг Буллз. Пило провел гонку в Нидерландах и еще раз стартует в Монце.

Успехи Цуноды в Зандворте снова привлекли к нему внимание. В частности, теперь Хаас всерьез рассматривает японца в качестве замены Эстебану Окону.

Тем не менее американский коллектив также оценивает своего резервиста Рё Хиракавы. Один из этих пилотов, вероятней всего, и станет заменой французу в новом сезоне.

Монца может стать решающим фактором в выборе Хаас.

Напомним, что расписание Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

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