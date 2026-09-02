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Костюк успешно преодолела второй раунд US Open-2026

Украинская теннисистка в двух сетах справилась с американской соперницей.
Вчера, 22:40       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) вышла в третий круг одиночного разряда US Open-2026.

Во втором раунде Открытого чемпионата США украинке противостояла американка Слоан Стивенс (WTA №209), которую она одолела в двух сетах со счетом 6:1, 7:5.

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Соперницы провели на корте 1 час и 27 минут. Костюк за игру выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.

Теннисистки сыграли свой второй очный матч, а украинка удвоила свое преимущество над американкой в личных встречах.

US Open-2026
Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Слоан Стивенс (США) 6:1, 7:5

В третьем круге турнира Костюк сыграет против победительницы матча между австралийкой Кимберли Биррелл и теннисисткой без флага Екатериной Александровой.

Напомним, ранее Юлия Стародубцева впервые в карьере преодолела стартовый раунд US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: US Open Марта Костюк

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