Первый претендент на бой с Хрговичем ответил, позволит ли ему провести унификацию

Первый номер рейтинга IBF в супертяжелом весе Фрэнк Санчес заявил, что не собирается отказываться от возможности устроить титульный бой с новым чемпионом организации Филипом Хрговичем.

Кубинский боксер отметил, что не намерен отходить в сторону, чтобы позволить хорвату провести объединительные поединки с обладателями поясов других организаций.

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"Неважно, что говорит Хргович. У нас есть постановление IBF, согласно которому Филип в следующем поединке должен подраться со мной. Никаких других боев, в том числе объединительных.

Чтобы не упустить свой шанс, я подерусь с Хрговичем где угодно. Конечно, я предпочитаю Лас-Вегас, Нью-Йорк или Майами, но подерусь с ним где угодно. Я трижды дрался в Эр-Рияде, как любитель я выступал по всему миру. Я готов стать первым в истории кубинским чемпионом мира в супертяжелом весе", - приводит слова Санчеса The Ring.

Ранее промоутер Хрговича назвал его потенциальных соперников после победы над Мозесом Итаумой.

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