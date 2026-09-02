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Погба, Рамос и Зинченко — Романо назвал свободных агентов после закрытия трансферного окна

Инсайдер опубликовал список звезд без клуба, среди которых оказался защитник Александр Зинченко.
Сегодня, 14:07       Автор: Сергей Носенко
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал список топовых свободных агентов. Там нашлось место украинцу Александру Зинченко, который находится без контракта после ухода из Аякса. Правда, украинец продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, из-за которой пропустил остаток прошлого сезона.

Топовые свободные агенты: Зинченко, Погба, Санчо, Карвахаль, Рамос, Бензема, Алаба, Коутиньо, Биссума, Стерлинг, Марез, Заха, Брозович, Санчеш.

Поль Погба остался без команды после досрочного расторжения контракта с Монако по обоюдному согласию сторон из-за проблем с физической готовностью. Джейдон Санчо провел прошлый сезон в аренде в Астон Вилле, с которой выиграл Лигу Европы, однако Манчестер Юнайтед все равно отпустил вингера по окончании контракта. Карим Бензема пополнил список свободных агентов уже в прошлом месяце, покинув саудовский Аль-Хиляль. Ренату Санчеш расторг соглашение с ПСЖ после четырех непростых лет, отмеченных 21 отдельной травмой и более чем 500 днями пропущенных матчей.

Тем временем другой украинский футболист, Михаил Мудрик, недавно сменил клуб в АПЛ — вингер перешел из Челси в Тоттенхэм и уже поделился первыми впечатлениями от трансфера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер зинченко

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