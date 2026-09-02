Погба, Рамос и Зинченко — Романо назвал свободных агентов после закрытия трансферного окна

Известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал список топовых свободных агентов. Там нашлось место украинцу Александру Зинченко, который находится без контракта после ухода из Аякса. Правда, украинец продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена, из-за которой пропустил остаток прошлого сезона.

Топовые свободные агенты: Зинченко, Погба, Санчо, Карвахаль, Рамос, Бензема, Алаба, Коутиньо, Биссума, Стерлинг, Марез, Заха, Брозович, Санчеш.

🚨💡 Some of the main free agents currently available on the market.



🇫🇷 Paul Pogba

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho

🇪🇸 Dani Carvajal

🇪🇸 Sergio Ramos

🇫🇷 Karim Benzema

🇦🇹 David Alaba

🇧🇷 Philippe Coutinho

🇨🇮 Yves Bissouma

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇺🇦 Oleksandr Zinchenko

🇨🇮 Wilfried Zaha

🇭🇷… pic.twitter.com/FOkBpTDADA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Поль Погба остался без команды после досрочного расторжения контракта с Монако по обоюдному согласию сторон из-за проблем с физической готовностью. Джейдон Санчо провел прошлый сезон в аренде в Астон Вилле, с которой выиграл Лигу Европы, однако Манчестер Юнайтед все равно отпустил вингера по окончании контракта. Карим Бензема пополнил список свободных агентов уже в прошлом месяце, покинув саудовский Аль-Хиляль. Ренату Санчеш расторг соглашение с ПСЖ после четырех непростых лет, отмеченных 21 отдельной травмой и более чем 500 днями пропущенных матчей.

Тем временем другой украинский футболист, Михаил Мудрик, недавно сменил клуб в АПЛ — вингер перешел из Челси в Тоттенхэм и уже поделился первыми впечатлениями от трансфера.

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