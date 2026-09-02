Защитник Реала лишился прав: превысил допустимую норму алкоголя

Раулю Асенсио пришлось заплатить крупный штраф и признать вину после инцидента на дороге.

Футболист мадридского Реала Рауль Асенсио был лишен водительского удостоверения сроком на восемь месяцев после того, как его остановила полиция в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 16 августа на автомагистрали GC-1 в муниципалитете Сан-Бартоломе-де-Тирахана. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль защитника в ходе рутинной проверки. Тест на алкоголь показал 0,90 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при первом замере и 0,88 при повторном. Эти показатели почти вчетверо превышают допустимую норму.

Асенсио признал предъявленные обвинения в ходе ускоренного судебного разбирательства. Суд обязал воспитанника академии Реала выплатить штраф в размере 14400 евро и лишил его права управления авто.

Тем временем мадридский Реал продолжает работу на трансферном рынке. Ранее стало известно, что Фулхэм близок к подписанию уже третьего игрока.

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