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Футбол

Защитник Реала лишился прав: превысил допустимую норму алкоголя

Раулю Асенсио пришлось заплатить крупный штраф и признать вину после инцидента на дороге.
Сегодня, 13:03       Автор: Сергей Носенко
Рауль Асенсио / Getty Images
Рауль Асенсио / Getty Images

Футболист мадридского Реала Рауль Асенсио был лишен водительского удостоверения сроком на восемь месяцев после того, как его остановила полиция в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 16 августа на автомагистрали GC-1 в муниципалитете Сан-Бартоломе-де-Тирахана. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль защитника в ходе рутинной проверки. Тест на алкоголь показал 0,90 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при первом замере и 0,88 при повторном. Эти показатели почти вчетверо превышают допустимую норму.

Асенсио признал предъявленные обвинения в ходе ускоренного судебного разбирательства. Суд обязал воспитанника академии Реала выплатить штраф в размере 14400 евро и лишил его права управления авто.

Тем временем мадридский Реал продолжает работу на трансферном рынке. Ранее стало известно, что Фулхэм близок к подписанию уже третьего игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Рауль Асенсио

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