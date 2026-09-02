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Баскетбол

Защитник сборной Украины перешел к дебютанту Еврокубка

29-летний баскетболист подписал контракт с рижским клубом.
Сегодня, 12:17       Автор: Сергей Носенко
Иван Ткаченко / Getty Images
Иван Ткаченко / Getty Images

Ригас Зелли официально сообщили о подписании контракта с украинским атакующим защитником Иваном Ткаченко. 29-летний баскетболист заключил соглашение с латвийским клубом на сезон 2026/27.

Ткаченко хорошо знаком с латвийским баскетболом, поскольку провел два сезона в составе Прометея, когда команда базировалась в Риге. С Прометеем он дважды стал чемпионом Латвийско-эстонской лиги и два сезона играл в Еврокубке.

"Иван — игрок с большим опытом в европейском баскетболе, — прокомментировал подписание тренер Ригас Зелли Рокас Кондратявичус. — Он атлетичный и физически сильный, способен в защите опекать лучших игроков команд соперника, а также наделен хорошим броском. Он очень хорошо вписывается в нашу игровую систему, в которой мы хотим быть агрессивными в защите и в нападении играть в быстрый баскетбол".

Предыдущий сезон Иван провел в Задаре, с которым выступал в чемпионате Хорватии и Адриатической лиге. Всего за хорватский клуб Иван сыграл 43 матча, в которых в среднем проводил на площадке 12 минут, за которые набирал 3,35 очка, 2,15 подбора и 0,4 передачи. Иван регулярно вызывается в сборную Украины, в составе которой уже провел 25 матчей, в среднем набирая 6,5 очка.

Ранее сборная Украины начала отбор на чемпионат мира-2027 с двух побед, обыграв Грецию и Черногорию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол ткаченко

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