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Баскетбол

Турция первой забронировала путевку на чемпионат мира-2027 по баскетболу

Турки прошли квалификацию без единого поражения, разгромив Исландию на выезде за четыре тура до завершения раунда.
Сегодня, 15:22       Автор: Сергей Носенко
Сборная Турции / Getty Images
Сборная Турции / Getty Images

Турция стала первой сборной, которая прошла отбор на чемпионат мира-2027 по баскетболу. Турки с самого начала квалификации одержали восемь побед в восьми матчах — завершили эту серию разгромом над Исландией (110:73) и досрочно завоевали путевку на турнир.

Благодаря победе команда гарантировала себе место в топ-3 группы: турки набрали 16 очков после восьми побед, и никому из других сборных европейского отбора уже не удастся одержать победы во всех матчах серии. В противостоянии с Исландией Турция установила разгромное преимущество уже после первой четверти — 33:14, доведя его к большому перерыву — до 60:37. Самыми результативными в составе победителей стали Битим и Осман, набравшие по 17 очков.

Всего из европейского отбора на ЧМ-2027 квалифицируются 12 команд, которые финишируют в топ-3 своих групп второго раунда. Всего из европейского отбора на ЧМ-2027 квалифицируются 12 команд — по три лучшие сборные из каждой группы второго раунда.

Сборная Украины после матчей 31 августа занимает первое место в группе I, имея пять побед в семи матчах.. Напомним, тренер сборной эмоционально очертил планы команды.

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