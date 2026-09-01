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Баскетбол

Надо выигрывать все матчи — Багатскис поставил амбициозную цель после победы

Главный тренер сборной Украины объяснил, как команда выстояла в Подгорице и что считает единственно приемлемым результатом.
Сегодня, 14:50       Автор: Сергей Носенко
Айнарс Багатскис / Getty Images
Айнарс Багатскис / Getty Images

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал победу над Черногорией во втором туре второго этапа квалификации на ЧМ-2027.

“В баскетболе главное результат в конце — поражение или победа. Мы выполнили невероятную работу, играя перед этой прекрасной публикой”, — сказал Багатскис на послематчевой пресс-конференции

Тренер отметил, что доволен тем, как команда справилась с задачей, имея всего полторы тренировки перед матчем. По его словам, легко говорить, что нужно делать, — главное старание: в каждом моменте украинцы боролись, старались действовать жестко.

“У нас есть цель выйти на чемпионат мира, и мы собираемся ее выполнить”, — заявил тренер, отвечая на вопрос, достаточно ли команде двух побед. — “Я так не считаю, нужно выигрывать все матчи”.

Сейчас сборная Украины возглавляет группу I отбора на ЧМ-2027.

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