Двукратный чемпион НБА неожиданно продолжит карьеру в Европе

Реал Мадрид официально объявил о подписании контракта с американским центровым Дэмианом Джонсом. 31-летний баскетболист будет выступать за Реал до конца сезона 2026/27.

Джонс за свою карьеру провел 293 матча в НБА, где играл за Голден Стэйт Уорриорз, Атланту Хокс, Сакраменто Кингз, Финикс Санз, Лос-Анджелес Лейкерс, Юту Джаз и Кливленд Кавальерс. Дважды становился чемпионом НБА в составе Голден Стэйт — в 2017 и 2018 годах.

За время карьеры в НБА Джонс в среднем набирал 4,9 очка, делал 3,1 подбора и 0,7 блок-шота за 14 минут на площадке, реализуя 66% бросков с игры.

В Реал Джонс переходит из Баямон Каубойз, с которым перед переходом успел выиграть чемпионат Пуэрто-Рико. В 10 матчах за пуэрто-риканский клуб он в среднем набирал 13,0 очка, делал 5,7 подбора, отдавал 1,2 передачи и выполнял 2,5 блок-шота за игру.

Ранее сообщалось, что форвард Нью-Йорк Никс Джош Харт получил право на продление контракта с клубом. Он может подписать четырехлетнее соглашение на сумму до 132 млн долларов.

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