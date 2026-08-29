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Почти 20 секунд преимущества: украинка завоевала первое золото ЧМ-2026

Украинка Анна Шеремет на ЧМ-2026 по гребле одержала победу с отрывом почти в 20 секунд от ближайшей преследовательницы из Бельгии.
Сегодня, 13:12       Автор: Сергей Носенко
Анна Шеремет / Getty Images
Анна Шеремет / Getty Images

Первое золото чемпионата мира-2026 по академической гребле приносит Украине Анна Шеремет. В парагребле одиночек украинка уверенно заняла первое место с отрывом почти в 20 секунд от ближайшей преследовательницы из Бельгии.

Шеремет отстояла звание действующей чемпионки мира, а также объединила в 2026 году золото чемпионатов мира и Европы — ранее в этом сезоне она уже побеждала на европейском первенстве в Варезе, обойдя тех же соперниц из Бельгии и Швейцарии.

Для украинки эта победа стала уже третьей золотой наградой на международных турнирах высшего класса: спортсменка становилась чемпионкой мира и Европы также в 2025 году, когда впервые в карьере поднялась на высшую ступень пьедестала на уровне чемпионатов мира — до этого в её активе были только бронзовые награды.

У Украины перед заключительным днём ЧМ-2026 — уже три медали: золото, серебро и бронза. Ранее на ЧМ-2026 по академической гребле украинцы уже завоевали серебро: Станислав Самолюк и Дария Котик стали вторыми в миксте парных двоек класса PR3.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гребля академическая гребля

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