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US Open определился: три украинки узнали, кто станет их первой преградой на турнире

По итогам квалификации определились все участницы основной сетки женского одиночного разряда US Open.
Сегодня, 10:15       Автор: Сергей Носенко
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

По результатам квалификационного этапа определились все теннисистки — участницы основной сетки женского одиночного разряда US Open. Три украинки получили соперниц на старте турнира.

Марта Костюк (WTA №11) сыграет против австралийки Сторм Хантер (WTA №169). Ангелина Калинина (WTA №49) встретится с японкой Химэно Сакацуме (WTA №144). Даяна Ястремская (WTA №112) проведет матч против итальянки Лукреции Стефанини (WTA №119).

Ранее определились соперницы ещё четырех украинок: Элина Свитолина (WTA №9) сыграет против аргентинки Соланы Сьерры, Дарья Снигур (WTA №44) встретится с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер, Александра Олийникова (WTA №46) сыграет против американки Риз Брентмайер, а Юлия Стародубцева (WTA №74) — против немки Эллы Зайдель.

Жеребьевка основной сетки турнира прошла 27 августа, тогда как имена соперниц для теннисисток, стартовавших с квалификации, стали известны только по завершении отборочного этапа. US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября.

Напомним, что накануне Элина Свитолина завершила выступление в смешанном парном разряде US Open, где вместе с Гаэлем Монфисом дошла до полуфинала. Украинско-французская пара уступила Белинде Бенчич и Флавио Коболли, однако Свитолина продолжит выступление на турнире в одиночном разряде.

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