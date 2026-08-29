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Итаума и Хргович устроили потасовку перед боем за титул чемпиона мира

Взвешивание перед поединком за вакантный пояс IBF в супертяжелом весе обернулось потасовкой между будущими соперниками.
Сегодня, 11:03       Автор: Сергей Носенко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

29 августа, Мозес Итаума и Филип Хргович сойдутся в ринге за пояс чемпиона IBF, который стал вакантным после решения украинца Александра Усика отказаться от всех титулов в супертяжелом весе.

За день до поединка в Лондоне прошло взвешивание, во время которого между боксерами произошел конфликт. Когда Хргович повернулся к камерам, Итаума столкнул хорвата со сцены. В ответ Хргович дал британцу пощечину, после чего присутствующим пришлось вмешаться и развести двух боксеров.

"Я его уничтожу", — заявил после инцидента Хргович в комментарии журналистам.

"Не знаю, я немного потерял самообладание", — прокомментировал в свою очередь Итаума.

Непосредственно на взвешивании британец Итаума оказался тяжелее: 241,7 фунта (109,6 кг) против 236,2 фунта (107,1 кг) у его хорватского оппонента.

21-летний Итаума до сих пор не проигрывал в профессиональных поединках — одержал победы во всех 14 боях, 12 из которых были досрочными. Для Хрговича бой станет 22-м на профессиональном ринге (20-1, 15 KO): после единственного поражения в карьере от Даниэля Дюбуа хорват собрал три победы подряд в 2025-2026 годах. Для обоих боксеров чемпионский титул станет дебютным в супертяжелом весе.

К слову, бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик, который выйдет на ринг в этот же вечер, заявил, что серьезно подходит к бою с Сэмом Ноуксом, и допустил завершение профессиональной карьеры в случае поражения.

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Итаума и Хргович устроили потасовку перед боем за титул чемпиона мира
Итаума и Хргович устроили потасовку перед боем за титул чемпиона мира

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