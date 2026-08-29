Норрис намерен провести всю карьеру в Макларен

Действующий чемпион мира объявил о продлении соглашения с командой до 2030 года.

Чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис объявил в субботу 29 августа о продлении контракта с Макларен минимум до конца 2030 года, заявив, что был бы рад завершить карьеру в команде, которая стала для него как дом.

В Макларен уточнили, что соглашение также включает многолетнюю опцию продления и после 2030 года, а Норрис получил в подарок болид MCL39 прошлого сезона — именно на нем гонщик впервые в карьере стал чемпионом мира, принеся команде первый титул пилотов с триумфа Льюиса Хэмилтона в 2008 году.

Новый контракт может поставить британца на третье место по величине зарплаты в Формуле-1 — после Макса Ферстаппена из Ред Булл и Льюиса Хэмилтона из Феррари, с суммой около 60 миллионов евро в год.

Гонщик также признал, что интерес к нему проявляли и другие команды, однако сам он ни с кем переговоров не вел, поскольку уход куда-либо ощущался бы как предательство. По его словам, это решение оказалось едва ли не самым простым за всю карьеру.

Напомним, ранее стало известно, что Феррари готовит масштабное обновление к домашнему Гран-при Италии в Монце. Скудерия представит обновленную силовую установку с новой камерой сгорания и турбокомпрессором.

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