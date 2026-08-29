iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Норрис намерен провести всю карьеру в Макларен

Действующий чемпион мира объявил о продлении соглашения с командой до 2030 года.
Сегодня, 13:35       Автор: Сергей Носенко
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис объявил в субботу 29 августа о продлении контракта с Макларен минимум до конца 2030 года, заявив, что был бы рад завершить карьеру в команде, которая стала для него как дом.

В Макларен уточнили, что соглашение также включает многолетнюю опцию продления и после 2030 года, а Норрис получил в подарок болид MCL39 прошлого сезона — именно на нем гонщик впервые в карьере стал чемпионом мира, принеся команде первый титул пилотов с триумфа Льюиса Хэмилтона в 2008 году.

Новый контракт может поставить британца на третье место по величине зарплаты в Формуле-1 — после Макса Ферстаппена из Ред Булл и Льюиса Хэмилтона из Феррари, с суммой около 60 миллионов евро в год.

Гонщик также признал, что интерес к нему проявляли и другие команды, однако сам он ни с кем переговоров не вел, поскольку уход куда-либо ощущался бы как предательство. По его словам, это решение оказалось едва ли не самым простым за всю карьеру.

Напомним, ранее стало известно, что Феррари готовит масштабное обновление к домашнему Гран-при Италии в Монце. Скудерия представит обновленную силовую установку с новой камерой сгорания и турбокомпрессором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Формула - 1

Статьи по теме

MotoGP может выступить в рамках Гран-при Ф-1 MotoGP может выступить в рамках Гран-при Ф-1
Формула 1: Кубок конструкторов-2026 Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
Норрис стал победителем Гран-при Венгрии Норрис стал победителем Гран-при Венгрии

Видео

Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: центральный матч тура УПЛ Шахтер — Полесье, игры Ливерпуля, Ювентуса, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Колос и Оболонь поделили очки на старте тура
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Футбол15:42
Динамо готовит двойное усиление на фланге
Футбол14:52
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Футбол14:32
Стал известен полный календарь Шахтера в Лиге чемпионов: когда матчи с Реалом и Интером
Футбол13:57
Болельщики выбрали имя для талисмана Шахтера
Автоспорт13:35
Норрис намерен провести всю карьеру в Макларен
Водные13:12
Почти 20 секунд преимущества: украинка завоевала первое золото ЧМ-2026
Украина12:54
Шахтер — Полесье: как букмекеры оценивают шансы команд?
Баскетбол12:17
Двукратный чемпион НБА неожиданно продолжит карьеру в Европе
Игровые11:35
Игрок сборной Украины продолжит карьеру в Чехии
Бокс11:03
Итаума и Хргович устроили потасовку перед боем за титул чемпиона мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK