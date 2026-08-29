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Стал известен полный календарь Шахтера в Лиге чемпионов: когда матчи с Реалом и Интером

Матч против мадридского Реала состоится 27 января 2027 года, а с Интером горняки сыграют 21 октября.
Сегодня, 14:32       Автор: Сергей Носенко
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

UEFA опубликовал календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, участником которого стал донецкий Шахтер — чемпион Украины прошлого сезона.

Соперниками горняков станут мадридский Реал, итальянский Интер, португальский Спортинг, нидерландский ПСВ, турецкий Фенербахче, немецкий Лейпциг, греческий АЕК и словацкий Слован из Братиславы. По итогам жеребьевки Шахтер проведет четыре матча дома и четыре — на выезде.

Календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов

  • 10 сентября 2026 года — ПСВ — Шахтер
  • 14 октября — Шахтер — АЕК
  • 21 октября — Интер — Шахтер
  • 3 ноября — Шахтер — Спортинг
  • 25 ноября — Шахтер — Фенербахче
  • 9 декабря — Слован — Шахтер
  • 20 января 2027 года — Лейпциг — Шахтер
  • 27 января — Шахтер — Реал

Жеребьевка  общего этапа турнира состоялась в четверг, 27 августа, в Монако. Все 36 участников были распределены по четырем корзинам на основе клубного рейтинга UEFA, а каждый клуб получил по восемь соперников — по два из каждой корзины. Шахтер был посеян в третьей корзине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: uefa Шахтар

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