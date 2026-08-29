Стал известен полный календарь Шахтера в Лиге чемпионов: когда матчи с Реалом и Интером
UEFA опубликовал календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, участником которого стал донецкий Шахтер — чемпион Украины прошлого сезона.
Соперниками горняков станут мадридский Реал, итальянский Интер, португальский Спортинг, нидерландский ПСВ, турецкий Фенербахче, немецкий Лейпциг, греческий АЕК и словацкий Слован из Братиславы. По итогам жеребьевки Шахтер проведет четыре матча дома и четыре — на выезде.
Календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов
- 10 сентября 2026 года — ПСВ — Шахтер
- 14 октября — Шахтер — АЕК
- 21 октября — Интер — Шахтер
- 3 ноября — Шахтер — Спортинг
- 25 ноября — Шахтер — Фенербахче
- 9 декабря — Слован — Шахтер
- 20 января 2027 года — Лейпциг — Шахтер
- 27 января — Шахтер — Реал
Жеребьевка общего этапа турнира состоялась в четверг, 27 августа, в Монако. Все 36 участников были распределены по четырем корзинам на основе клубного рейтинга UEFA, а каждый клуб получил по восемь соперников — по два из каждой корзины. Шахтер был посеян в третьей корзине.
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