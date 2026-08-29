Стал известен полный календарь Шахтера в Лиге чемпионов: когда матчи с Реалом и Интером

Матч против мадридского Реала состоится 27 января 2027 года, а с Интером горняки сыграют 21 октября.

UEFA опубликовал календарь общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, участником которого стал донецкий Шахтер — чемпион Украины прошлого сезона.

Соперниками горняков станут мадридский Реал, итальянский Интер, португальский Спортинг, нидерландский ПСВ, турецкий Фенербахче, немецкий Лейпциг, греческий АЕК и словацкий Слован из Братиславы. По итогам жеребьевки Шахтер проведет четыре матча дома и четыре — на выезде.

Календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов

10 сентября 2026 года — ПСВ — Шахтер

14 октября — Шахтер — АЕК

21 октября — Интер — Шахтер

3 ноября — Шахтер — Спортинг

25 ноября — Шахтер — Фенербахче

9 декабря — Слован — Шахтер

20 января 2027 года — Лейпциг — Шахтер

27 января — Шахтер — Реал

Жеребьевка общего этапа турнира состоялась в четверг, 27 августа, в Монако. Все 36 участников были распределены по четырем корзинам на основе клубного рейтинга UEFA, а каждый клуб получил по восемь соперников — по два из каждой корзины. Шахтер был посеян в третьей корзине.

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