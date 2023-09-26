Верес - Шахтер: обзор и результат матча Кубка Украины 26.09.2023

"Горняки" решили все свои вопросы после перерыва.

В рамках Кубка Украины Верес на своем поле принял донецкий Шахтер.

В первом тайме противостояния ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты, но зато во втором тайме голов было достаточно.

На 65 минуте Алексей Кащук открыл счет в матче, а уже спустя три минуты Артем Бондаренко удвоил преимущество "горняков", практически похоронив шансы хозяев на камбэк.

Точку в матче установил уже в компенсированное время Олег Очеретько.

Верес - Шахтер 0:3

Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1.

Верес: Паст - Гакман, Жулио Сезар, Курко, Шевченко (Ковалюк, 71) - Гагун, Кучеров (Гайдучик, 80), Кухарук, В. Шарай (Свитюха, 71) - Яго (С. Шарай, 66) - Шестаков (Марусич, 66).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Чигринский, Мироши, Азаров - Назарина - Кащук (Швед, 72), Бондаренко (Степаненко, 76), Судаков (Очеретько, 76), Крыськив (Зубков, 46) - Келси (Сикан, 46).

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