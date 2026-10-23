Верес - Колос 0:2: обзор матча и результат игры 23.10.2026

Коваливцы отправили в ворота соперника по мячу в каждом из таймов.

В пятницу, 23 октября, Верес принимал на своем поле Колос в рамках десятого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Руслана Костышина сумели одолеть соперника в затянувшемся из-за воздушных тревог матче, одержав победу со счетом 2:0.

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Колос повел в поединке на 14-й минуте после стандарта. Антон Салабай с острого угла замкнул головой на ближней подачу с углового, а голкипер Вереса Валентин Горох пытался парировать, однако остановил мяч уже за линией ворот.

Во второй половине встречи гости удвоили результат усилиями Луки Станковски, который на 53-й минуте реализовал выход один на один с вратарем после передачи того же Салабая.

Отметим, что проведению матча не раз мешали воздушные тревоги. Сначала был отложен старт поединка, а затем участникам также долго пришлось дожидаться возобновления игры в перерыве.

Набрав 11 очков, Колос занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Верес с девятью баллами расположился на десятой позиции.

Статистика матча Верес - Колос 10-го тура чемпионата Украины

Верес - Колос 0:2

Голы: Салабай, 14, Станковски, 53

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 5 - 3

Фолы: 11 - 13

Верес: Горох - Стамулис (Протасевич, 60), Ципот, Вовченко, Смиян - Гонсалвеш (Баия, 75), Чечер (Волли, 61), Харатин, Шарай (Хохашвили, 83) - Ян, Помба (Александров, 46).

Колос: Пахолюк - Савчук, Козик, Бурда, Рухадзе - Демченко, Хрипчук (Гагнидзе, 69), Станковски (Кане, 79) - Касалла (Ррапай, 78), Ндукве (Тахири, 69), Салабай.

Предупреждения: Волли - Хрипчук.

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