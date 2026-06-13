Лузан и Рыбачок стали чемпионками Европы по гребле

Для Лузан это золото континентального первенства стало вторым за день.

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок триумфовали на чемпионате Европы-2026 по гребле, который проходит в португальском Монтемор-у-Велью.

Украинки завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м.

В решающем заезде украинские гребчихи продемонстрировали время 43,399 секунды, опередив на пьедестале своих испанских (+1,180 с) и польских (+1,515 с) соперниц

Чемпионат Европы по гребле

Каноэ-двойка, 200 м

Женщины

Финал

Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) - 43,399 Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) - 44,579 Милена Мацкевич / Дорота Боровска (Польша) - 44,914

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Кроме того, для Лузан это золото нынешнего континентального первенства стало вторым. Сегодня украинка также одержала победу в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м.

Украинская спортсменка выиграла финальный заезд с результатом 43,710 секунды.

Чемпионат Европы по гребле

Каноэ-одиночка, 200 м

Женщины

Финал

Людмила Лузан (Украина) - 43,710 Олимпия Делла Джустина (Италия) - 45,439 Дорота Боровска (Польша) - 45,504

Отметим, что для Лузан и Рыбачок медаль чемпионата Европы-2026 стала четвертой совместной наградой на континентальных первенствах, три из которых золотые. Также украинки впервые одержали победу на спринтерской дистанции 200 м в рамках чемпионатов Европы.

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