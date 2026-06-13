Лузан и Рыбачок стали чемпионками Европы по гребле
Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок триумфовали на чемпионате Европы-2026 по гребле, который проходит в португальском Монтемор-у-Велью.
Украинки завоевали золото в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м.
В решающем заезде украинские гребчихи продемонстрировали время 43,399 секунды, опередив на пьедестале своих испанских (+1,180 с) и польских (+1,515 с) соперниц
Чемпионат Европы по гребле
Каноэ-двойка, 200 м
Женщины
Финал
- Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) - 43,399
- Анхельс Морено / Виктория Ярчевская (Испания) - 44,579
- Милена Мацкевич / Дорота Боровска (Польша) - 44,914
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Кроме того, для Лузан это золото нынешнего континентального первенства стало вторым. Сегодня украинка также одержала победу в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 м.
Украинская спортсменка выиграла финальный заезд с результатом 43,710 секунды.
Чемпионат Европы по гребле
Каноэ-одиночка, 200 м
Женщины
Финал
- Людмила Лузан (Украина) - 43,710
- Олимпия Делла Джустина (Италия) - 45,439
- Дорота Боровска (Польша) - 45,504
Отметим, что для Лузан и Рыбачок медаль чемпионата Европы-2026 стала четвертой совместной наградой на континентальных первенствах, три из которых золотые. Также украинки впервые одержали победу на спринтерской дистанции 200 м в рамках чемпионатов Европы.
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