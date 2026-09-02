Итоги трансферного окна: кто обошелся клубам дороже всех

Трансферное окно 2026/27 в ведущих европейских чемпионатах официально завершилось 1 сентября. Рейтерс опубликовал перечень главных трансферов сезона с указанием примерных сумм.

Самой дорогой сделкой лета стал переход Энцо Фернандеса из Челси в Манчестер Сити за 125 миллионов фунтов. В Англии также отметились переходы Моргана Роджерса из Астон Виллы в Челси (117 млн фунтов), Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити (115 млн), Сандро Тонали из Ньюкасла в Тоттенхэм (100 млн) и Брэдли Барколы из ПСЖ в Ливерпуль (120 млн).

В Испании крупнейшим приобретением стал переход Яна Диоманде из РБ Лейпциг в мадридский Реал за 106,66 миллиона фунтов. Барселона усилилась Энтони Гордоном из Ньюкасла (70,14 млн) и Родри из Манчестер Сити (65,4 млн), а Атлетико Мадрид подписал Ли Кан Ина из ПСЖ (34,21 млн) и Кристиана Ромеро из Тоттенхэма (34,2 млн).

В Германии главной сделкой стал переход Исмаэля Сайбари из ПСВ в Баварию за 47,15 миллиона фунтов. В Италии выделяется трансфер Гонсалу Рамуша из ПСЖ в Милан (65 млн), а во Франции — переход Манеса Аклиуша из Монако в ПСЖ (42,68 млн).

В Турции Фенербахче подписал сразу нескольких звезд: Мейсона Гринвуда из Марселя (33,38 млн), Ромелу Лукаку из Наполи (5,14 млн), а также свободных агентов Фабиньо и Мохамеда Салаха. Среди прочих трансферов вне топ-5 лиг выделяется переход Олли Уоткинса из Астон Виллы в Аль-Хиляль (51 млн фунтов) и Рафаэла Леау из Милана в Галатасарай (39 млн).

Одним из заметных переходов для украинских болельщиков стал переход Михаила Мудрика из Челси в Тоттенхэм на правах аренды.

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