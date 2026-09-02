iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Я такого не видел нигде в Украине: Шевченко открыл музей футбола в прифронтовом Запорожье

Президент УАФ признался, что впечатлен увиденным в городе.
Сегодня, 15:19       Автор: Сергей Носенко
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

На стадионе Славутич-Арена открыли музей, посвященный истории запорожского футбола. В церемонии открытия принял участие президент УАФ Андрей Шевченко.

В одном из залов музея размещены именные футболки запорожских футболистов с автографами, среди которых Евгений Хачериди, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Павел Шкапенко, Александр Косырин и другие известные спортсмены.

Еще одно пространство посвящено истории развития футбола в регионе. Здесь представлены информационные стенды о запорожских стадионах, архивные фотографии, футбольная атрибутика, вымпелы, форма разных лет и другие экспонаты.

Еще один зал рассказывает об истории футбольного клуба Металлург, который на протяжении десятилетий был одним из символов запорожского спорта. Для юных посетителей оборудовали интерактивные локации: настольный футбол, интерактивное футбольное поле и другие тематические активности.

“Я увидел то, чего не видел больше нигде в Украине, — признался Шевченко, — я поражен. Запорожье становится городом-примером”.

Ранее новый главный тренер Тоттенгема Роберто Де Дзерби рассказал, чего ждет от Михаила Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко уаф

Статьи по теме

Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси Моуринью раскрыл шокирующую правду о трансфере украинской звезды в Челси
Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026 Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026
Ярмоленко побил рекорд Шевченко, державшийся с Евро-2012 Ярмоленко побил рекорд Шевченко, державшийся с Евро-2012
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко в сборной Украины

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария стартует в Кубке Германии, матчи Сассуоло, Рейнджерс и Селтика
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Украина16:55
Представители Полесья и Эпицентра стали лучшими тренером и игроком четвертого тура УПЛ
Футбол15:49
В списке жертв преступной группировки оказался Килиан Мбаппе - Le Parisien
Футбол15:19
Я такого не видел нигде в Украине: Шевченко открыл музей футбола в прифронтовом Запорожье
Футбол14:37
Итоги трансферного окна: кто обошелся клубам дороже всех
Футбол14:07
Погба, Рамос и Зинченко — Романо назвал свободных агентов после закрытия трансферного окна
Другие13:34
FIS официально допустила россиян и белорусов к соревнованиям
Футбол13:03
Защитник Реала лишился прав: превысил допустимую норму алкоголя
Баскетбол12:17
Защитник сборной Украины перешел к дебютанту Еврокубка
Хоккей11:52
Германия удивила выбором нового тренера сборной — соперника Украины на домашнем ЧМ-2027
Футбол11:20
То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе — капитан Тоттенхэма обратился к новичкам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK