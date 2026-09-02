Я такого не видел нигде в Украине: Шевченко открыл музей футбола в прифронтовом Запорожье

Президент УАФ признался, что впечатлен увиденным в городе.

На стадионе Славутич-Арена открыли музей, посвященный истории запорожского футбола. В церемонии открытия принял участие президент УАФ Андрей Шевченко.

В одном из залов музея размещены именные футболки запорожских футболистов с автографами, среди которых Евгений Хачериди, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь, Павел Шкапенко, Александр Косырин и другие известные спортсмены.

Еще одно пространство посвящено истории развития футбола в регионе. Здесь представлены информационные стенды о запорожских стадионах, архивные фотографии, футбольная атрибутика, вымпелы, форма разных лет и другие экспонаты.

Еще один зал рассказывает об истории футбольного клуба Металлург, который на протяжении десятилетий был одним из символов запорожского спорта. Для юных посетителей оборудовали интерактивные локации: настольный футбол, интерактивное футбольное поле и другие тематические активности.

“Я увидел то, чего не видел больше нигде в Украине, — признался Шевченко, — я поражен. Запорожье становится городом-примером”.

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