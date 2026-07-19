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Футбол

Усик и Шевченко посетят финал ЧМ-2026

На решающем поединке будет украинское звездное представительство.
Сегодня, 21:31       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Андрей Шевченко / instagram.com/usykaa
Александр Усик и Андрей Шевченко / instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетят финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

Украинский боксер у себя в Telegram опубликовал совместное фото с главой УАФ и его сыном Кристианом перед матчем.

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Также Усик обозначил свои болельщицкие предпочтения в решающем поединке мирового первенства, надев футболку сборной Испании.

"Мы готовы к финалу чемпионата мира-2026. А вы?" - написал Усик.

Напомним, что финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится на Мэт-Лайф Стэдиум в Нью-Джерси в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее ФИФА официально утвердила длительность перерыва в финале ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко

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