ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Аргентина

Наконец мы добрались до главного момента футбольного марафона длиной чуть более месяца.

Вечером 19 июля мы наконец увидим своими глазами финал Чемпионата мира, в котором встретятся Испания и Аргентина.

Испания - Аргентина

19 июля | 22:00 | МетЛайф Стэдиум, Ист-Резерфорд, США.

Источник: Getty Images

Сборная Испании не была самой яркой командой турнира, не была той, за которую приятнее всего болеть нейтральному зрителю, однако ее с уверенностью можно назвать самой эффективной командой.

“Фурия Роха” на протяжении всего турнира играла очень структурированно, уверенно, делая ровно столько, сколько было нужно, чтобы продвигаться дальше по турнирной сетке без видимых трудностей.

В некоторой степени проблемным оказался лишь поединок против Кабо-Верде, однако этот матч можно частично вынести за скобки, ведь Ламин Ямаль не был готов играть в той встрече, а именно он, несмотря на невысокую результативность, является двигателем атак испанской команды.

Сборная Аргентины не была столь же эффективной командой, однако у “альбиселесте” есть другие сильные стороны.

Визитной карточкой аргентинцев как единого коллектива на этом Мундиале, конечно же, является их характер. Подопечные Лионеля Скалони испытывали трудности и против Кабо-Верде, и против Египта, и против Англии, но благодаря своей способности бороться до самого конца они всегда находили выход из сложного положения.

Другая чрезвычайно сильная сторона аргентинцев – это, конечно же, наличие Лионеля Месси в составе. Команда прекрасно понимает, насколько высок уровень игры Лео, несмотря на его возраст, поэтому максимально использует его во всех атаках. Именно это приносит результат как самому Месси, у которого 8 голов и 4 голевые передачи за весь турнир, так и всей команде.

Таким образом, финал станет как интересным индивидуальным противостоянием, так и встречей двух чрезвычайно сильных команд. По-разному сильных, однако именно это делает матч еще более интересным.

Интересный факт: Футбольные СМИ вновь облетела фотография, на которой Лионель Месси изображен вместе с Ламином Ямалем, когда тот был еще младенцем. Однако это не единое персональное противостояние с интересной предысторией. Луис де ла Фуэнте был наставником Лионеля Скалони, когда тот получал тренерскую лицензию в 2017 году.

На сайте betking на победу Испании можно поставить с коэффициентом 2.40, тогда как победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.33, ничья в основное время оценивается в 3.10.

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