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"Нельзя боксировать как любитель": Хргович дал совет Итауме после своей победы

Хорватский чемпион объяснил британцу, почему он проиграл.
Сегодня, 17:59       Автор: Игорь Мищук
Хргович победил Итауму / Getty Images
Хргович победил Итауму / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович поделился мнением о своем сопернике Мозесе Итауме, которого он в недавнем бою одолел техническим нокаутом в девятом раунде.

Хорватский боксер указал своему британскому оппоненту на его ошибки и посоветовал, что нужно улучшить.

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"Конечно же, мой совет ему прямо сейчас - не сдаваться и не терять уверенность в себе. Итауме нужно провести несколько легких боев, одержать несколько легких побед, вернуться и сделать работу над ошибками.

Нельзя боксировать как любитель. Это 12-раундовый бой. Тебе нужно следить за темпом. Тебе необходимо быть готовым в любой момент. Это марафон, а не спринт.

Он взял слишком высокий темп. С первого раунда я видел, как Мозес тяжело дышал. Он выбрасывал слишком много ударов. Он дрался как любитель. Я знал, что мне нужно терпеть. Мне было необходимо оставаться в бою", - приводит слова Хрговича The Ring.

Ранее Хргович сообщил, с кем хочет провести бой после завоевания титула.

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