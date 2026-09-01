Немецкий клуб вернул свою бывшую звезду

Байер объявил о возвращении Муссы Диаби.

Французский вингер вернулся в немецкий клуб, перейдя из Аль-Иттихада за 30 млн евро.

Сам игрок подписал с Байером контракт до 2031 года.

Напомним, что Мусса Диаби выступал за "фармацевтов" с 2019 по 2023 год, проведя 172 матча. А затем он был продан Астон Вилле за 55 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой немецкий клуб выкупил нападающего Челси.

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