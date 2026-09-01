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Футбол

Ньюкасл подписал нового нападающего

Матиас Фернандеса-Пардо обошелся в 60 млн евро.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Матиас Фернандес-Пардо / newcastleunited.com
Матиас Фернандес-Пардо / newcastleunited.com

Ньюкасл объявил о подписании Матиаса Фернандеса-Пардо.

21-летний бельгиец обошелся "сорокам" 60 млн евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Лиги 1 Фернандес-Пардо провел 29 матчей, отличившись восемью голами и пятью ассистами.

Молодой игрок разделил как звание лучшего бомбардира клуба, так и лучшего ассистента.

Ранее также сообщалось, что немецкий клуб выкупил нападающего Челси.

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