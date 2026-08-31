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"Cанчес подождет": Хргович сообщил, с кем хочет провести бой после завоевания титула

Обладатель пояса IBF нацелен на унификацию.
Сегодня, 15:28       Автор: Игорь Мищук
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Филип Хргович рассказал о своих планах после победы над Мозесом Итаумой и завоевания титула.

Хорватский боксер отметил, что его не интересует бой с первым номером организации Фрэнком Санчесом, а он нацелен на объединительные поединки с другими чемпионами дивизиона.

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"Я хочу сразу же провести унификацию с Даниэлем Дюбуа. Если Агит Кабайел победит в следующем поединке, то я хочу подраться с ним.

Фрэнк Санчес подождет, возьмет отступные, заработает даже без боя, и все будут довольны", - приводит слова Хрговича The Ring.

Ранее промоутер Хрговича назвал его потенциальных соперников после победы над Итаумой.

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