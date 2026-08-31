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Футбол

Заря - Харьков 0:3: обзор матча и результат игры 31.08.2026

Батон Забергджа своим дублем довел результат встречи до разгромного.
Сегодня, 13:55       Автор: Игорь Мищук
Харьков разгромил Зарю / ФК Харьков
Харьков разгромил Зарю / ФК Харьков

В понедельник, 31 августа, Заря и Харьков доиграли матч четвертого тура украинской Премьер-лиги, который вчера был прерван из-за постоянных воздушных тревог в Киеве.

Минимально ведя в счете после первой части поединка, харьковская команда в доигровке увеличила свое преимущество, одержав разгромную победу 3:0.

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Харьков повел вчера в противостоянии на 14-й минуте благодаря голу Петера Итодо. Нигерийский нападающий обокрал защитника Зари Джордана, вбежал в штрафную и пробил в левый нижний угол.

Сегодня игра продолжилась с 51-й минуты, а уже вскоре Батон Забергджа удвоил преимущество гостей. После вбрасывания из-за боковой Рамик Гаджиев справа в штрафной вырезал от лицевой передачу на противоположный край на косовара, который разобрался с защитником и отправил мяч под ближнюю стойку.

На 65-й минуте Харьков довел результат до разгромного усилиями того же Забергджи, который оформил дубль. Выскочив слева в штрафной на голкипера, Эрмир Рашица не сумел переиграть своего оппонента, однако косовар успешно сыграл на добивании.

Под занавес встречи матч снова был ненадолго прерван из-за воздушной тревоги, а после возобновления игры счет остался неизменным.

После четырех сыгранных матчей Харьков и Заря имеют по шесть набранных очков и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице УПЛ соответственно.

Статистика матча Заря - Харьков 4-го тура чемпионата Украины

Заря - Харьков 0:3

Голы: Итодо, 14, Забергджа, 54, 65

Удары: 7 - 15
Удары в створ: 3 - 6
Угловые: 6 - 6
Фолы: 9 - 11

Заря: Рыбак (Караващенко, 52) - Мачелюк, Джордан, Янич, Пердута (Юрченко, 52) - Попара (Итало, 52), Нестеренко, Глущенко - Слесар (Горбач, 52), Будкивский, Елавич (Бойко, 83).

Харьков: Ермаков - Смоляков, Салюк, Шабанов, Крупский - Калюжный, Павлюк, Забергджа (Антюх, 76) - Парако (Когут, 81), Итодо (Рашица, 62), Гаджиев (Кастильо, 81).

Предупреждения: Джордан - Гаджиев.

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