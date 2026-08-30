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Верес добыл победу в непростом матче против ЛНЗ

Матч несколько раз переносился.
Вчера, 22:15       Автор: Андрей Безуглый
ЛНЗ - Верес / upl.ua
ЛНЗ - Верес / upl.ua

В воскресенье, 30 августа, ЛНЗ принимал дома Верес.

Из-за постоянных тревог матч несколько раз прерывался, но команды все же сумели доиграть.

В первом тайме хозяева должны были забивать, но Кузик попал в крестовину, а в остальном моментом практически не было.

Со стартом второго тайма хозяева снова не реализовали идеальный момент, а затем матч дважды прерывался. В итоге во всем этом бардаке Чечер забил гол, который и стал победным.

Статистика матча ЛНЗ - Верес 4-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Верес 0:1
Гол: Чечер, 83

ЛНЗ: Ледвий — Драмбаев, Муравский, Дидык — Кузик, Рябов, Пастух (Таллес, 78), Пасич — Цара (Микитишин, 66), Асиннор (Дэвид, 78), Кравчук (Якубу, 59)

Верес: Горох – Смиян, Вовченко, Харатин, Ципот, Стамулис – Шарай (Помба, 78), Фабрисио (Чечер, 78), Баран (Нийо, 64), Гонсалвеш (Байя, 73) – Блэр (Александров, 73)

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