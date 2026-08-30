Реал легко за десять минут разобрался с Малагой

В воскресенье, 30 августа, Реал принимал дома Малагу.

Мадридцы начали матч активно и в первую десятиминутку почти сумел заработать пенальти. Но в итоге счет был открыт немного позднее Беллингемом.

Через несколько минут вратарь Малаги ошибся и срезал мяч в собственные ворота, а затем лишь на 30-й минуте Мбаппе забил уже третий мяч.

После перерыва игра была уже не такой насыщенной. Команды разменялись моментами, а остальное время играли практически без опасных моментов.

Однако Малага не сумела избежать разгрома, четвертый мяч в сетку Эрреро отправил Гюлер уже в компенсированное время.

Реал - Малага 4:0

Голы: Беллингем, 19, Эрреро (автогол), 26, Мбаппе, 30, Гюлер, 90+1

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