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Футбол

Барселона подпишет нападающего Арсенала

Габриэль Жезус станет новым форвардом каталонцев.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

Нападающий Арсенала Габриэль Жезус продолжит карьеру в Ла Лиге, пишет Фабрицио Романо.

Барселона уже согласовала трансфер бразильца за 10 млн евро, а также некоторые бонусы.

29-летний Жезус уже завтра должен пройти медосмотр и присоединится к новой команде в ближайшие дни.

В прошлом сезоне бразилец провел лишь 14 матчей, отличившись тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Барселона продала своего воспитанника.

 

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