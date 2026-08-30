Итаума — Хргович: лучшие моменты боя — видео

Британский супертяжеловес Мозес Итаума потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив хорвату Филипу Хрговичу в бою за вакантный титул чемпиона мира IBF.

Поединок состоялся в субботу, 29 августа, на арене O2 в Лондоне.

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Итаума уверенно начал поединок и имел преимущество в первых раундах, однако затем начал заметно уставать. Хргович сумел переломить ход боя и в девятом раунде обрушил на соперника серию ударов.

В итоге угол британца выбросил полотенце, а Хргович одержал победу техническим нокаутом и стал первым в истории Хорватии чемпионом мира в супертяжелом весе.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Итаума - Хргович:

Напомним, боксеры вступили в конфликт на церемонии взвешивания: командам пришлось разнимать противников.

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