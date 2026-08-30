Украинка выиграла золото ЧМ-2026 по гребле на каноэ

Украинка одолела ближайшую соперницу с преимуществом в полсекунды, добавив в копилку уже девятую золотую медаль чемпионатов мира в карьере.

Людмила Лузан стала чемпионкой мира-2026 в каноэ-одиночке на 200 метров. Украинская гребчиха финишировала за 44,40 секунды, опередив ближайшую преследовательницу на 0,5 секунды.

Эта медаль стала для Лузан уже девятой золотой наградой чемпионатов мира в карьере на всех дистанциях. Ранее в этом турнире Лузан вместе с Анастасией Рыбачок завоевала серебро в каноэ-двойке на 500 метров, уступив немецкому экипажу 0,63 секунды.

Сезон 2026 года стал для 29-летней спортсменки одним из самых успешных: ранее в этом сезоне украинка впервые выиграла чемпионат Европы на аналогичной дистанции в португальском Монтемор-у-Велью

Напомним, в активе Лузан также три олимпийские медали — два серебра и одна бронза, завоеванные на Играх в Токио и Париже, а сама спортсменка неизменно остается лидеркой национальной сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ последних лет.

Напомним, ранее еще одно золото ЧМ-2026 Украине принесла Анна Шеремет, которая выиграла соревнования по парагребле с преимуществом почти в 20 секунд над представительницей Бельгии.

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