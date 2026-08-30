iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украинка выиграла золото ЧМ-2026 по гребле на каноэ

Украинка одолела ближайшую соперницу с преимуществом в полсекунды, добавив в копилку уже девятую золотую медаль чемпионатов мира в карьере.
Сегодня, 11:52       Автор: Сергей Носенко
Людмила Лузан / Getty Images
Людмила Лузан / Getty Images

Людмила Лузан стала чемпионкой мира-2026 в каноэ-одиночке на 200 метров. Украинская гребчиха финишировала за 44,40 секунды, опередив ближайшую преследовательницу на 0,5 секунды.

Эта медаль стала для Лузан уже девятой золотой наградой чемпионатов мира в карьере на всех дистанциях. Ранее в этом турнире Лузан вместе с Анастасией Рыбачок завоевала серебро в каноэ-двойке на 500 метров, уступив немецкому экипажу 0,63 секунды.

Сезон 2026 года стал для 29-летней спортсменки одним из самых успешных: ранее в этом сезоне украинка впервые выиграла чемпионат Европы на аналогичной дистанции в португальском Монтемор-у-Велью

Напомним, в активе Лузан также три олимпийские медали — два серебра и одна бронза, завоеванные на Играх в Токио и Париже, а сама спортсменка неизменно остается лидеркой национальной сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ последних лет.

Напомним, ранее еще одно золото ЧМ-2026 Украине принесла Анна Шеремет, которая выиграла соревнования по парагребле с преимуществом почти в 20 секунд над представительницей Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каноэ Людмила Лузан

Статьи по теме

Людмила Лузан взяла четвёртое золото на Евро-2026 Людмила Лузан взяла четвёртое золото на Евро-2026
Лузан и Рыбачок стали чемпионками Европы по гребле Лузан и Рыбачок стали чемпионками Европы по гребле
Лузан с мировым рекордом взяла золото Кубка мира Лузан с мировым рекордом взяла золото Кубка мира
Обладательница четырёх титулов ЧМ-2025 подвела итоги победного сезона Обладательница четырёх титулов ЧМ-2025 подвела итоги победного сезона

Видео

Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал 4-го тура УПЛ, дерби Реал Мадрид — Малага, игры ПСЖ (Монако — Марсель), Наполи и Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Полесье победило Шахтер, ничья Левого Берега и Карпат, Эпицентр разгромил Кудривку
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Бокс12:31
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Водные11:52
Украинка выиграла золото ЧМ-2026 по гребле на каноэ
Теннис11:19
Костюк стартует на US Open против 169-й ракетки мира
Футбол10:45
Месси устроил разгром — форвард забил четыре мяча
Футбол10:15
Сваток голом в добавленное время принес победу Остину
Бокс10:00
Хргович: Это был не я, это был Иисус Христос во мне
Украина09:30
Заря - Харьков: как букмекеры оценивают шансы команд?
Бокс09:26
Хргович устроил главную сенсацию года в боксе
Бокс08:57
Беринчик уступил Ноуксу в Лондоне
Европа08:16
Футбол сегодня: финал 4-го тура УПЛ, дерби Реал Мадрид — Малага, игры ПСЖ (Монако — Марсель), Наполи и Боруссии Дортмунд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK