Черноморец прервал безголевую серию победным голом на 77-й минуте

Черноморец и Кривбасс сыграли в четвертом туре УПЛ. Матч прошел на стадионе Черноморец в Одессе. Из-за действующих ограничений безопасности встреча состоялась без зрителей. Главным арбитром выступил Александр Соловьян.

Черноморец на старте чемпионата проиграл двум экс-участникам еврокубков — ЛНЗ и Полесью, потерпев поражения со счетом 0:2 и 1:2 соответственно и оставшись без очков после первых двух туров. В четвертом туре на одесситов ждал матч против Кривбасса, который начал сезон с четырех баллов в трех матчах — криворожцы уступили Карпатам (1:4), обыграли Зарю (3:1) и сыграли вничью с Левым Берегом (1:1).

На этот раз сильнее оказались хозяева поля. Единственный гол встречи забил Виталий Фарасеенко на 77-й минуте, принеся Черноморцу победу со счетом 1:0.

Протокол матча:

Черноморец: Аниагбосо — Клименко, Жаржу, Фарина, М. Когут — Клец (Авагимян, 46), Робакидзе, Курко — Пушкарев (Хома, 78), И. Когут (Алефиренко, 19) — К. Попов, Йока (Фарасеенко, 55).

Кривбасс: Кемкин — Юрчец, Виливальд, Джонс, Машаду — Джовани (Подгурский, 82), Нави (Сантьяго, 82), Я. Шевченко — Сек (Каменский, 59), Мулик (Боднар, 70), Ривас.

Предупреждения: Пушкарев, Авагимян — Виливальд.

В следующем матче чемпионата Украины Заря встретится с Харьковом. Букмекеры уже оценили шансы команд на предстоящую встречу.

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