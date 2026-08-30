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Итауму увезли на носилках со скорой — Уоррен раскрыл диагноз после поражения

Промоутер британца подтвердил травму ноги у 21-летнего боксера.
Сегодня, 14:35       Автор: Сергей Носенко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британского боксера Мозеса Итауму госпитализировали после поражения от хорвата Филипа Хрговича в бою за вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе. Медики вынесли 21-летнего боксера с ринга на носилках сразу после остановки поединка в девятом раунде на арене O2 Arena в Лондоне.

После поединка промоутер Фрэнк Уоррен сообщил телеканалу talkSPORT, что Итаума отправился в больницу с поврежденной ногой. В более позднем комментарии Уоррен уточнил, что госпитализация носит предохранительный характер — так поступают всегда, чтобы убедиться в отсутствии серьезных проблем со здоровьем боксера. Он также отметил, что Итаума был крайне истощен к концу боя.

Промоутер признал, что не знает, как боксер воспримет поражение морально, и предположил, что тому предстоит непростой период — потребуется время, чтобы поговорить с ним и поддержать его. По словам Уоррена, обсуждать дальнейшие планы Итаумы будет возможно не раньше чем через пару недель или даже через месяц.

Напомним: вышел видеообзор боя Итаума - Хргович с самыми яркими моментами поединка в девяти раундах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Филипп Хргович Мозес Итаума

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