ЛНЗ — Черноморец: на что ставить?

В рамках третьего тура УПЛ ЛНЗ на своем стадионе примет Черноморец.

Обе команды пока не знают вкуса побед в этом сезоне чемпионата Украины, однако одесситы провели лишь один матч из-за того, что страна-террорист обстреляла их стадион накануне поединка против Колоса, который после этого был перенесен.

ЛНЗ — Черноморец

16 августа | 13:00 | Черкассы Арена, Черкассы

На сайте BETKING на победу ЛНЗ дают коэффициент 1,44, тогда как триумф Черноморца оценивается коэффициентом 8,14, а ничья — в 4,26.

Черноморец пропускает первым в 18 из 19 последних выездных матчей. Эксперты BETKING оценивают вероятность того, что первым в этом матче отличится ЛНЗ, коэффициентом 1,36.

ЛНЗ Черкассы сыграл вничью в 14 из 20 вторых таймов домашних матчей. Коэффициент на ничью во втором тайме в линии BETKING составляет 2,60.

Ни в одном из последних девяти матчей с участием ЛНЗ Черкассы не забивали обе команды. Коэффициент на сайте BETKING на то, что в этом матче забьют обе команды, составляет 2,40.

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