Игрок Баварии потерял сознание во время товарищеского матча

В субботу, 15 августа, Бавария на Альянц Арене в Мюнхене провела товарищеский матч с Лейпцигом, в котором одержала победу со счетом 3:1.

Однако спарринг ознаменовался еще и шокирующим эпизодом, который случился под конец встречи. На 84-й минуте полузащитник Джамал Мусиала, который за три минуты до этого забил третий гол мюнхенцев, из-за сильной жары упал на газон без сознания, сообщает Goal.com.

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Несколько партнеров по команде в панике бросились к лежащему футболисту, главный рефери остановил матч, а на поле сразу же выбежали медики.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

К счастью, Мусиалу быстро привели в чувства и он смог самостоятельно покинуть поле, хотя и неуверенно держался на ногах и выглядел шокированным.

Сообщается, что 23-летний футболист жаловался на головокружение и проблемы с кровообращением. Температура во время матча была значительно выше 30°C.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, ранее Бавария объявила о подписании защитника сборной Германии.

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