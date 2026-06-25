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Ключевой игрок сборной Германии не сыграет с Эквадором

Нагельсманн принял решение.
Сегодня, 13:54       Автор: Валентина Чорноштан
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

В четверг, в рамках 3‑го тура чемпионата мира, сборная Германии сыграет против Эквадора в 23:00 по киевскому времени.

Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала не примет участия в предстоящем матче.

Отмечается, что игрок провёл личный диалог с Юлианом Нагельсманном, после которого было принято решение, что он не примет участие в игре.

Ожидается, что вместо него выйдет со старта игрок Штутгарта Дениз Ундав.

К слову, ФИФА хочет изменить ещё одно правило на чемпионате мира‑2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн джамал мусиала

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