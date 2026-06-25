Ключевой игрок сборной Германии не сыграет с Эквадором

В четверг, в рамках 3‑го тура чемпионата мира, сборная Германии сыграет против Эквадора в 23:00 по киевскому времени.

Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала не примет участия в предстоящем матче.

Отмечается, что игрок провёл личный диалог с Юлианом Нагельсманном, после которого было принято решение, что он не примет участие в игре.

🚨🆕 Jamal Musiala is expected to be rested against Ecuador, as revealed earlier today.



Decision followed talks between Musiala and Julian Nagelsmann as part of workload management.



Deniz Undav is expected to start in his position. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/o08WplgE90 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 24, 2026

Ожидается, что вместо него выйдет со старта игрок Штутгарта Дениз Ундав.

К слову, ФИФА хочет изменить ещё одно правило на чемпионате мира‑2026.

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