Ключевой игрок сборной Германии не сыграет с Эквадором
В четверг, в рамках 3‑го тура чемпионата мира, сборная Германии сыграет против Эквадора в 23:00 по киевскому времени.
Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала не примет участия в предстоящем матче.
Отмечается, что игрок провёл личный диалог с Юлианом Нагельсманном, после которого было принято решение, что он не примет участие в игре.
🚨🆕 Jamal Musiala is expected to be rested against Ecuador, as revealed earlier today.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 24, 2026
Decision followed talks between Musiala and Julian Nagelsmann as part of workload management.
Deniz Undav is expected to start in his position. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/o08WplgE90
Ожидается, что вместо него выйдет со старта игрок Штутгарта Дениз Ундав.
К слову, ФИФА хочет изменить ещё одно правило на чемпионате мира‑2026.
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