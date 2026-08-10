iSport.ua
Русский Українська
Футбол

39-летний Варди может вернуться в Англию

Джейми Варди интересен Вест Хэму.
Сегодня, 12:45       Автор: Андрей Безуглый
Джейми Варди / Getty Images
Джейми Варди / Getty Images

Английский нападающий Джейми Варди может вернуться на родину, пишет Sky Sports News.

Напомним, что 39-летний форвард этим летом свободным агентом по окончании контракта с Кремонезе.

За Варди сейчас следит вылетевший в Чемпионшип Вест Хэм. "Молотобойцы" могут пригласить ветерана к себе.

До конца трансферного окна осталось три недели, и если за этот срок лондонский клуб не найдет вариант лучше - он свяжется с Варди.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси переехал в Италию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Варди

Статьи по теме

Варди завоевал первый приз в Серии A Варди завоевал первый приз в Серии A
Варди рассказал о переходе в Кремонезе и готовности к дебюту в Серии А Варди рассказал о переходе в Кремонезе и готовности к дебюту в Серии А
Легенда АПЛ стал игроком новичка Серии А Легенда АПЛ стал игроком новичка Серии А
Варди нашел себе новый клуб Варди нашел себе новый клуб

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи второго тура УПЛ
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты примут ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Украина19:09
Кривбасс подписал венесуэльского легионера
Бокс18:35
Zuffa Boxing разорвала контракт с Гвоздиком после его поражения
Украина17:50
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты примут ЛНЗ
Украина17:30
Полесье разобралось дома с Харьковом
Европа16:52
Барселона назвала ПСЖ цену на Феррана
Европа14:30
Вингер Барселоны получил тяжелую травму
Европа13:35
Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Холлу
Европа12:45
39-летний Варди может вернуться в Англию
Европа11:50
Манчестер Сити приблизился к покупке одного из главных талантов Европы
Европа10:35
Эндрик хочет покинуть Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK