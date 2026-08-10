39-летний Варди может вернуться в Англию

Английский нападающий Джейми Варди может вернуться на родину, пишет Sky Sports News.

Напомним, что 39-летний форвард этим летом свободным агентом по окончании контракта с Кремонезе.

За Варди сейчас следит вылетевший в Чемпионшип Вест Хэм. "Молотобойцы" могут пригласить ветерана к себе.

До конца трансферного окна осталось три недели, и если за этот срок лондонский клуб не найдет вариант лучше - он свяжется с Варди.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси переехал в Италию.

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