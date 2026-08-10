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Манчестер Сити приблизился к покупке одного из главных талантов Европы

Аюб Буадди уже согласовал контракт.
Сегодня, 11:50       Автор: Андрей Безуглый
Аюб Буадди / Getty Images
Аюб Буадди / Getty Images

Манчестер Сити близок к завершению трансфера Аюба Буадди, пишет Фабрицио Романо.

"Горожане" уже согласовали личный контракт с марокканским хавбеком.

Сейчас клуб ведет переговоры непосредственно с Лиллем о сумме выкупа 18-летнего игрока. Трансфермаркт оценивает его в 80 млн евро.

Инсайдер не сообщил, о какой сумме трансфера идет речь, однако Буадди уверен, что присоединится к новому клубу этим летом.

Ранее также сообщалось, что Эндрик ищет себе новую аренду.

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