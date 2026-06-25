ФИФА хочет изменить еще одно правило на ЧМ-2026, пишет The Times.

Напомним, что перед мундиалем было внесено немало правок в правила. А теперь ассоциация хочет изменить правила еще и на идущем турнире.

ФИФА решила вмешаться в серию пенальти, заменив две монетки одной.

Сейчас главный судья подбрасывает две монетки - одну, чтобы определить кто выбирает ворота и вторую - определить, кто бьет первым.

ФИФА считает, что достаточно подбрасывать одну. Победитель будет выбирать или ворота, или первый удар, а проигравший то, что останется.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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