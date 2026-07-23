СМИ: скоро DFB объявит, кто возглавит сборную Германии
Немецкий футбольный союз (DFB) в пятницу, 24 июля, официально представит Юргена Клоппа в качестве нового главного тренера сборной Германии.
Ранее бывший наставник Ливерпуля и дортмундской Боруссии подтвердил, что возглавит национальную команду.
Презентация пройдёт на специальной пресс-конференции, начало которой запланировано на 12:00 по киевскому времени.
BREAKING: The German FA have scheduled a press conference for Friday when it is expected Jurgen Klopp will be presented as the new national team head coach 🚨 pic.twitter.com/Q3NGA4EOZA— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 23, 2026
Вместе с Клоппом в мероприятии примут участие президент DFB Бернд Нойендорф и директор сборной Руди Феллер.
Ранее тренер Бенфики загадочно ответил о будущем Анатолия Трубина в составе лиссабонского коллектива.
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