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Футбол

СМИ: скоро DFB объявит, кто возглавит сборную Германии

Проведёт пресс-конференцию, чтобы представить Клоппа как тренера Бундестим.
Сегодня, 21:27       Автор: Валентина Чорноштан
DFB лого / Getty Images
DFB лого / Getty Images

Немецкий футбольный союз (DFB) в пятницу, 24 июля, официально представит Юргена Клоппа в качестве нового главного тренера сборной Германии.

Ранее бывший наставник Ливерпуля и дортмундской Боруссии подтвердил, что возглавит национальную команду.

Презентация пройдёт на специальной пресс-конференции, начало которой запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Вместе с Клоппом в мероприятии примут участие президент DFB Бернд Нойендорф и директор сборной Руди Феллер.

Ранее тренер Бенфики загадочно ответил о будущем Анатолия Трубина в составе лиссабонского коллектива.

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