iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль продлил контракт с вратарём

Вудмен остаётся в команде до 2029 года.
Сегодня, 20:08       Автор: Валентина Чорноштан
Фредди Вудмен / Getty Images
Фредди Вудмен / Getty Images

Ливерпуль объявил о продлении контракта с вратарем Фредди Вудменом.

Отмечается, что детали соглашения клуб не раскрыл, однако британские СМИ сообщают, что новый договор рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, что англичанин присоединился к мерсисайдцам прошлым летом на правах свободного агента после ухода из Престона.

За Ливерпуль Вудмен провёл четыре матча во всех турнирах.

Тем временем другой клуб АПЛ официально подписал результативного вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

Статьи по теме

Ливерпуль главный претендент на вингера ПСЖ Ливерпуль главный претендент на вингера ПСЖ
ПСЖ предложил Забарного двум грандам АПЛ ПСЖ предложил Забарного двум грандам АПЛ
Умер легендарный английский футболист и тренер Кевин Киган Умер легендарный английский футболист и тренер Кевин Киган
Ливерпуль продлил контракт с ключевым полузащитником Ливерпуль продлил контракт с ключевым полузащитником

Видео

Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча
Избиение с решающим ударом: Испания дожала Аргентину в финале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги Европы, Полесье и ЛНЗ стартуют в отборе Лиги конференций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла одну позицию после отсутствия на ЧМ-2026
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют первый матч с ПАОК в квалификации Лиги Европы
просмотров
Калинина сыграет в четвертьфинале турнира в Гамбурге
просмотров

Последние новости

ЧМ-202620:34
Норвегия подает официальную жалобу на Трампа и ФИФА
Европа20:08
Ливерпуль продлил контракт с вратарём
Европа20:07
Хавбек Барселоны пропустит старт сезона
Другие страны19:51
Интер Майами переманили Каземиро, а теперь им грозит наказание
Европа19:24
Испанский гранд предложит контракт Родри
Европа19:22
Талантливый аргентинец покинет Европу
Европа18:55
Известно, сколько Милан заплатит Модричу за продление соглашения
Формула 118:35
Мерседес исправил проблему на болиде Расселла
Европа18:32
Сборная Италии не может договориться с экс-тренером Ман Сити
Формула 118:09
Феррари модернизировали "Макарену"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK