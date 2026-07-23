Ливерпуль продлил контракт с вратарём

Вудмен остаётся в команде до 2029 года.

Ливерпуль объявил о продлении контракта с вратарем Фредди Вудменом.

Отмечается, что детали соглашения клуб не раскрыл, однако британские СМИ сообщают, что новый договор рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, что англичанин присоединился к мерсисайдцам прошлым летом на правах свободного агента после ухода из Престона.

Freddie Woodman has signed a new contract with Liverpool FC 😁 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2026

За Ливерпуль Вудмен провёл четыре матча во всех турнирах.

Тем временем другой клуб АПЛ официально подписал результативного вингера.

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