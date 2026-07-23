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Футбол

Силва загадочно ответил о будущем Трубина

Отказался отвечать на вопросы о трансфере украинца.
Сегодня, 21:03       Автор: Валентина Чорноштан
Марку Силва / Getty Images
Марку Силва / Getty Images

Главный тренер Бенфики Марку Силва отказался отвечать на вопрос касательно будущего Анатолия Трубина.

На пресс-конференции перед матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против Санкт-Галлена наставник отказался комментировать возможный трансфер украинского голкипера.

Что касается трансферного рынка и возможного перехода Трубина, я не собираюсь комментировать эти слухи.

Напомним, что соглашение 24-летнего Трубина с португальским клубом рассчитано до июня 2028 года.

Тем временем  английская команда сумела продлить контракт со своим вратарём.

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