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Трубин может продолжить карьеру в итальянском гранде

Ювентус готов выкупить украинца.
Вчера, 22:10       Автор: Андрей Безуглый
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может переехать в Серию А, пишет Record.

Португальское издание утверждает, что в трансфере украинца заинтересован Ювентус.

В этом случае Ювентусу придется выложить солидную сумму, так как Бенфика будет вынуждена отдать 40% от прибыли Шахтеру.

Ожидается, что цена вопроса будет в районе 35-40 млн евро. Трансферная стоимость Трубина сейчас составляет 25 млн евро.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Англии также может оказаться в Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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