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Трубин может принести Шахтеру солидную сумму

Бенфика оценила кипера в 40 млн евро.
Сегодня, 11:45       Автор: Андрей Безуглый
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Бенфика может продать Анатолия Трубина, пишет Record.

Португальский гранд установил ценник на украинского кипера в размере 40 млн евро.

На текущий момент это не значит, что Трубин будет продан. Однако, если к нему будет интерес, Бенфика начнет переговоры именно с этой суммы.

Напомним, что Шахтер, продавая вратаря, прописал в сделке 40% прибыли от следующей перепродажи.

Таким образом, в случае перехода Трубина за 40 млн евро, "горняки" получат 16 млн от этого трансфера.

Ранее также сообщалось, что Арсенал подпишет одноклубника Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Трубин

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