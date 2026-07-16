Экс-первая ракетка мира готов вернуться к турнирам

Бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас заявился на следующий турнир.

Напомним, что испанец не выступал с апреле после того, как получил травму на турнире в Барселоне.

За это время Алькарас пропустил Ролан Гаррос, Уимблдон и два Мастерса, а также упал со второго на третье место в рейтинге.

Возвращать позиции спортсмен планирует начать с Мастерса в Цинциннати, который пройдет в августе.

Ранее также Александра Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира в Яссах.

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