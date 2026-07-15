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Алькарас уже готов сыграть после тяжелой травмы запястья

Готов играть в Цинциннати.
Сегодня, 18:54       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Карлос Алькарас намерен возобновить выступления на турнирах.

Отмечается, что испанец примет участие в турнире серии Мастерс в Цинциннати, стартующем 13 августа, сообщает La Verdad.

Напомним, что он в апреле получил повреждение сухожилия правого запястья, которое после медицинских обследований оказалось серьёзным.

Теперь же травма запястья, которая беспокоила испанца, наконец полностью зажила, и теперь он планирует постепенно повышать тренировочные объёмы, чтобы подойти к соревнованиям в оптимальной форме.

К слову, Костюк обошла Гофф и Осаку по уникальному достижению.

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