Экс-форвард Барселоны может вернуться в Ла Лигу

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению в Испанию, а именно в Депортиво, который связался с Марселем с официальным предложением по форварду.

Руководство испанского клуба уже связалось с представителями Марселя, чтобы обсудить условия трансфера ветерана.

Отмечается, что сумма, которую готов заплатить испанский клуб, составляет 1,5 миллиона евро, сообщает Gianluca Di Marzio.

Сам же 37-летний габонский форвард готов подписать долгосрочный контракт. Добавим, что соглашение будет рассчитано на два сезона, вплоть до лета 2028 года.

К слову, главная звезда Брюгге дал согласие на переход в Арсенал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!