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Футбол

Экс-форвард Барселоны может вернуться в Ла Лигу

Депортиво близок к подписанию Обамеянга.
Сегодня, 18:28       Автор: Валентина Чорноштан
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Пьер-Эмерик Обамеянг близок к возвращению в Испанию, а именно в Депортиво, который связался с Марселем с официальным предложением по форварду.

Руководство испанского клуба уже связалось с представителями Марселя, чтобы обсудить условия трансфера ветерана.

Отмечается, что сумма, которую готов заплатить испанский клуб, составляет 1,5 миллиона евро, сообщает Gianluca Di Marzio.

Сам же 37-летний габонский форвард готов подписать долгосрочный контракт. Добавим, что соглашение будет рассчитано на два сезона, вплоть до лета 2028 года.

К слову, главная звезда Брюгге дал согласие на переход в Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депортиво обамеянг

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